وفد بيراميدز يحضر حفل كاف في الرباط بعد موسم استثنائي للفريق

أحمد جودة - القاهرة - يحضر اليوم، وفدا رسميا من نادي بيراميدز حفل الإعلان عن جوائز الأفضل في قارة إفريقيا والمقدم من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، في العاصمة الرباط.

وتستضيف العاصمة المغربية، في الثامنة من مساء اليوم، حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2025، للكشف المتوجين بجوائز الأفضل في كل الفئات.

ويحضر وفد نادي بيراميدز الحفل مساء اليوم، وعلى رأسه المهندس ممدوح عيد رئيس النادي، والأستاذ مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، بحضور نجمي الفريق، الكونغولي الدولي فيستون ماييلي، والمغربي الدولي محمد الشيبي.

ويترشح نادي بيراميدز للفوز بجائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا لعام ٢٠٢٥ بعد تتويجه ببطولات دوري أبطال إفريقيا وكأس المحيطات الثلاثة بكأس الإنتركونتيننتال، وكأس السوبر الأفريقي.

كما يتواجد الثنائي ماييلي والشيبي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل القارة لعام ٢٠٢٥ بعد الأداء الاستثنائي مع بيراميدز والتتويج بالبطولات الثلاثة.

