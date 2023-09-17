سيدني ـ د.ب.أ: تُوِّج المغربي عثمان الكومري بلقب فئة الرجال في ماراثون سيدني في الوقت الذي أحرزت فيه الأميركية الكينية المولد بيتسي ساينا لقب ماراثون النساء.

وأنهى الكومري 31 عامًا السباق الذي امتد لمسافة 42 كم في ساعتين وثماني دقائق و20 ثانية محققًا انتصاره الأول منذ تتويجه بماراثون دبلن في 2019.

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