سوسة ـ أ.ف.ب: حقق النجم الساحلي التونسي فوزا صعبا على ضيفه الجيش الملكي المغربي 1-0 على الملعب الأولمبي في سوسة في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، سجل حمزة الجلاصي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69.ويلتقي الفريقان إيابا في 30 سبتمبر الحالي في مدينة مراكش.

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