ظهور تطورات كبيرة عن عودة لامين يامال لإختيار المنتخب المغربي لن تصدق ما وقع وصدم الجميع

انت الان تتابع خبر ظهور تطورات كبيرة عن عودة لامين يامال لإختيار المنتخب المغربي لن تصدق ما وقع وصدم الجميعوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن مسئولي برشلونة يشعرون بانزعاج شديد من احتمالية انتقال موهبتهم الساطعة في عالم كرة القدم ذات الأصول المغربية لامين يامال إلى الغريم التقليدي ريال مدريد. ينتهي تعاقد الدولي الإسباني لامين يامال مع فريقه برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وتوجد أنباء عن رغبة كبيرة من ريال مدريد في ضمه مجانًا خلال صيف 2024.

وفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال"، يخشى برشلونة السيناريو الأسوأ في قضية تجديد عقد يامال، نظرًا لاهتمام ريال مدريد بالحصول عليه وللأموال السخية لفلورنتينو بيريز. وأشارت نفس المصادر إلى أن والد يامال هو مشجع لريال مدريد، وقد يكون ضغط بيريز على اللاعب من خلال إرضاء والده واحدة من الطرق الممكنة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق، وهذا ما يسبب الانزعاج لبرشلونة.

وأوضحت التقارير أن برشلونة يسعى لإيجاد حل سريع في هذه القضية، من خلال إقناع عائلة لامين يامال بأهمية تجديد عقده مع الفريق. وأكدت "ديفنسا سنترال" أن ريال مدريد لن يتردد في خطف اللاعب الشاب، خاصةً وأنه أصبح محط أنظار أندية عالمية كبيرة مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي. وقد يؤدي هذا التطور إلى عودة يامال لاختيار المنتخب المغربي، خاصةً بعد الضغوط التي تعرض لها من برشلونة للانضمام إلى منتخب إسبانيا.