انت الان تتابع خبر اتفرج : رونالدو يتسبب بتخريب وجه مصور رياضي بعد أن سدد ركلة جزاء قوية وغير موفقة خلف المرمى بعنف.. وهكذا أصبح وجة المصور في أول ظهور بعد الحادثة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الواقعة التي شهدتها مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي ردود فعل كبيرة. حينما قام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسديد كرة صاروخية ارتطمت بوجه المصور الذي كان يقوم بعمله خلف المرمى.

الكرة كانت ضربة حرة لفريق النصر على حدود منطقة الجزاء، وقام رونالدو بتسديدها بقوة ولكنها لم تصل إلى شباك المرمى. بل ارتطمت بقوة برأس المصور الذي كان يقف خلف الشباك. فهل تسببت تسديدة رونالدو في إصابة المصور؟

بعد الحادثة، انتشرت صورة تزعم أنها تظهر إصابة قوية في وجه المصور بسبب تسديدة رونالدو الصاروخية. ولكن تبين أن الصورة المنتشرة غير صحيحة، حيث تم نشرها سابقًا في 14 فبراير على حساب تويتر لمغرد خليجي.

رونالدو تعرض لانتقادات بسبب عدم اطمئنانه على المصور بعد تسديدة قوية أصابت رأسه. وقد أثارت هذه الواقعة مخاوف من إمكانية إصابة المصور بارتجاج في المخ. وعلق المذيع الرياضي محمد القاعود قائلاً: "كنت أتمنى أن يتوجه كريستيانو رونالدو للاطمئنان على المصور، خاصة بعد تسديدة قوية مباشرة على الرأس. يمكن أن تتسبب تلك الضربة في ارتجاج للمخ. أعجبني رد فعل لاعبي الاحتياط وأحد أفراد الجهاز الفني الذين توجهوا بسرعة نحو المصور".

فاز فريق النصر بالمباراة التي جمعته بفريق الرائد في الدوري السعودي، حيث تمكن النصر من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وقد كانت هذه الفوز هي الرابعة على التوالي لفريق النصر في الدوري السعودي. سجل السنغالي ساديو ماني هدف النصر الأول في الدقيقة 45+1، بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء. وأضاف تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 49، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء. وسجل رونالدو الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 78، بعد تلقيه كرة داخل منطقة الجزاء ومراوغته لاعبي الرائد وتسديده في المرمى. بينما سجل لاعب الرائد محمد فوزير هدفهم الوحيد في المباراة في الدقيقة 88، بعدما نجح في تنفيذ ركلة جزاء. وبهذا الفوز، يستمر فريق النصر في تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يتواجد فريق الرائد في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط. المباراة شهدت أداء قوياً من فريق النصر، حيث تمكن لاعبوه من تحقيق الفوز بأداء مميز وتسجيل أهداف رائعة. وقد استطاع الفريق الحفاظ على تفوقه طوال أطوار المباراة وتحقيق الانتصار الثمين. وتعد هذه الفوزة الرابعة على التوالي لفريق النصر في الدوري السعودي، مما يعزز من ثقة الفريق ويضعه في موقع متقدم في المنافسة على لقب الدوري. يذكر أن النصر يعتبر أحد أندية الكبار في السعودية، حيث يمتلك جماهير كبيرة وتاريخ حافل بالبطولات. ويسعى الفريق لتحقيق المزيد من الانتصارات والتفوق في المنافسات القادمة.