الفرس فطينة للخيالة السلطانية تحقق المركز الثاني على مضمار بوردو الفرنسي

حققت الفرس فطينة للخيالة السلطانية المركز الثاني على مضمار بوردو الفرنسي خلال منافسات شوط التحدي للخيول العربية الأصيلة المولودة بفرنسا. وجاء فوز الفرس فطينة من توليد الخيالة السلطانية في الشوط الثامن المخصص للفئة الثانية لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس مايكل فورست وإشراف المدرب سنشاز. وفاز بالمركز الأول الحصان إدلبار لمالكه جولس أوكي بقيادة الفارس فالنتين سيجوي وإشراف المدرب تومس ديمولت، وحقق المركز الثالث الحصان زامر ايتي لمالكته سمو الشيخة إيمان آل ثاني بقيادة الفارس أنطوني كراستس وإشراف المدرب توماس فورسي.

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