نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ميدو على فوز زد التاريخي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد التاريخي، أمام نظيره الإسماعيلي، بهدف دون رد في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

ماذا قال ميدو عن فوز زد؟

وأكد ميدو أنه فخور بكونه جزءًا من مشروع نادي زد، علمًا بأن هذا الفوز هو الأول لفريق زد الذي يشارك للمرة الأولى في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فخور أنني كنت جزءا من مشروع نادي زد خاصة في البداية، وزد ظهر بصورة طيبة أمام الإسماعيلي واستحق الفوز".

وأضاف: "لاعبو زد فوجئوا بمستوى الإسماعيلي، وبعد 10 دقائق كان هناك جرأة أكبر".

واختتم: "سعيد لأصدقائي في نادي زد وأبرزهم بالطبع سيف زاهر وجميع العاملين في النادي".