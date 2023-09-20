نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولي يواجه سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي حامل لقب الكالتشيو، لخوض مواجهة مرتقبة وقوية ضد فريق سبورتينج براجا البرتغالي، في دوري أبطال أوروبا.

موعد وقنوات مباراة نابولي وسبورتنج براجا

ويستضيف فريق براجا نظيره نابولي، على ملعب بلدية دي براجا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر الجاري.

ويأمل نابولي، في الوصول للأدوار البعيدة في البطولة، بعدما وصل الموسم الماضي إلى ربع نهائي البطولة، حيث يرغب في الابتعاد إلى أكثر من ذلك.

ويواجه نادي سبورتينج براجا، نظيره نابولي، في الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل مباراة سبورتينج براجا ضد نابولي عبر قناة beIN Sports HD 6 وهي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، في الشرق الأوسط.