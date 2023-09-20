نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعلها من قبل.. رد فعل حارس مرمى لاتسيو بعد هدفه القاتل أمام أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى بروفيديل حارس مرمى نادي لاتسيو الإيطالي، بتصريحات مثيرة للغاية بعدما نجح في تسجيل هدف تعادل فريقه أمام أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أول تعليق من حارس لاتسيو

وكان لاتسيو متأخرًا في النتيجة حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني، عندما قرر حارس المرمى إيفان بروفيديل، الإرتقاء وتسجيل هدف التعادل لفريق العاصمة روما.

وقال بروفيديل في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”: إنها ليلة سأتذكرها طوال حياتي، أنا سعيد بشكل خاص لأننا تمكنا من تحقيق التعادل في مباراة لم نستحق أن نخسرها".

وأضاف: "في وقت لاحق سأدرك أنني سجلت في دوري أبطال أوروبا، نقطة التعادل كانت مستحقة، علينا المضي قدمًا".

واختتم: "كرة القدم في بعض الأحيان تتعلق باللحظات وليس بالأداء، أنا آسف لأننا اضطررنا إلى التعادل في الثانية الأخيرة، آمل أن تمنحنا هذه النقطة الزخم والحافز والحماس، لقد سجلت بالفعل في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، بطريقة مماثلة، قفزت وسجلت".

هدف إيفان بروفيديل حارس لاتسيو