غياب 5 لاعبين عن صفوف ريال مدريد أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - سيكون ريال مدريد دون خدمات خمسة من لاعبي الفريق الأول في مباراته الافتتاحية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام فريق يونيون برلين الألماني مساء اليوم الأربعاء.

غياب 5 لاعبين من ريال مدريد أمام يونيون برلين

خضع كل من تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو لعمليات جراحية بسبب إصابات الرباط الصليبي الأمامي في وقت سابق من هذا الموسم، ومن المتوقع أن يغيب الثنائي عن معظم موسم 2023-2024.

يحرز فينيسيوس جونيور تقدمًا في تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، لكن اللاعب البرازيلي الدولي لا يزال غير متاح للاختيار.

يقترب أردا جولر من العودة، بعد أن خضع لعملية جراحية في الركبة الشهر الماضي، لكنه غائب مرة أخرى عن هذه المباراة، في حين أن داني كارفاخال هو أحدث لاعب يعاني من مشكلة.

يعاني كارفاخال من مشكلة عضلية، لكن كارلو أنشيلوتي مدرب لوس بلانكوس قال خلال المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء إن اللاعب الدولي الإسباني لا يزال بإمكانه المشاركة في مباراة نهاية هذا الأسبوع مع أتلتيكو مدريد.

جلس داني سيبايوس على مقاعد البدلاء أمام ريال سوسيداد في نهاية الأسبوع بعد تعافيه من مشكلة في أوتار الركبة، بينما كان فيرلاند ميندي موجودًا أيضًا في الفريق لأول مرة هذا الموسم، حيث تغلب الفرنسي على مشكلة عضلية.

وقال أنشيلوتي قبل أن يؤكد: "كارفاخال يعاني من زيادة في العدد، نفضل عدم المخاطرة. الأمر ليس خطيرًا، سيخضع لاختبارات غدًا ونأمل أن يتعافى قريبًا. يمكن لكارفاخال الوصول إلى الديربي. المشاعر جيدة". لوكاس فاسكيز سيبدأ مكانه.

وأكد أنشيلوتي أيضًا أن لوكا مودريتش، الذي يرتبط حاليًا بالابتعاد عن العملاق الإسباني، سيكون في التشكيلة الأساسية يوم الأربعاء.