نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء 20-09-2023.. بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد الأبرز.. و3 مواجهات بدوري النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض “الفجر الرياضي” مباريات اليوم الأربعاء 20-09-2023، والتي تشهد مباريات قوية في دوري أبطال أوروبا أبرزها مواجهة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى 3 مباريات في الدوري المصري.

مباريات اليوم الأربعاء

“دوري أبطال أوروبا”

19:45 جالطة سراي - تركيا × كوبنهاجن - الدانمارك beIN Sports HD 1 Extra

19:45 ريال مدريد - إسبانيا × يونيون برلين - ألمانيا beIN Sports HD 2

22:00 بايرن ميونيخ - ألمانيا × مانشستر يونايتد - إنجلترا beIN Sports HD 1

22:00 بنفيكا - البرتغال × ريد بول سالزبورج - النمسا beIN Sports HD 2 Extra

22:00 ريال سوسييداد - إسبانيا × انتر ميلان - إيطاليا beIN Sports HD 4

22:00 سبورتينج براجا - البرتغال × نابولي - إيطاليا beIN Sports HD 6

22:00 آرسنال - إنجلترا × آيندهوفن - هولندا beIN Sports HD 3

22:00 إشبيلية - إسبانيا × لانس - فرنسا beIN Sports HD 5

“دوري المؤتمر الأوروبي”

17:30 ليل - فرنسا × اولمبيا ليوبليانا - سلوفينيا

“دوري أبطال آسيا”

13:00 بوريرام يونايتد - تايلاند × تشجيانج - الصين

13:00 ميلبورن سيتي - أستراليا × فنتفوريت كوفو - اليابان

13:00 جيونبك هيونداي - كوريا الجنوبية × كيتشي - هونج كونج

15:00 هانوي إف سي - فيتنام × بوهانغ ستيلرز - كوريا الجنوبية

15:00 ووهان ثرى تاونس - الصين × اوراوا ريد دياموندز - اليابان

15:00 ليون سيتي سايلورس - سنغافورة × بانكوك يونايتد - تايلاند

"الدوري المصري"

16:00 الداخلية × إنبي - أون تايم سبورتس 2

19:00 المقاولون العرب × بلدية المحلة - أون تايم سبورتس 1

19:00 سموحة × الجونة - أون تايم سبورتس 2

“الدوري المغربي”

19:00 الإتحاد التوركي × نهضة بركان

21:15 الجيش الملكي × نهضة الزمامرة