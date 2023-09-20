نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. جوارديولا لديه مشاكل ومانشستر يونايتد يواجه حماقته.. رونالدو يظهر في WWE وبروفيديل أيقظ مشاعر الجميع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "الصحف الأوروبية صباح اليوم" والذي سنتناول خلاله أبرز المانشيتات والأخبار الصادرة من عدد كبير من الصحف العالمية في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 20-9-2023، وتأتي إليكم تباعًا في الأسطر التالية.

موندو ديبورتيفو: جوارديولا لديه مشاكل

سلطت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الضوء في عددها الصادر صباح اليوم الأربعاء، على الإصابة الجديدة التي ضربت مانشستر سيتي خلال مواجهة ريد ستار بلجراد الصربي في دوري أبطال أوروبا، حيث صرح بيب جوارديولا بعد اللقاء: “بيرناردو سيلفا خرج مصابًا، ولم يتحدث معي عند تبديله، وأنا لم أتحث مع الأطباء، ولكن يبدو أنه لن يكون معنا لعدة مباريات قادمة”.

وأضاف بيب: "نحن في ورطة، لن أقول أن لدينا إصابات عديد، ولكن عندما يغيب عنك 5 لاعبين مهمين، وهم مهمين حقًا، بسبب الإصابة، فإن الحفاظ على هذا الوضع لفترة طويلة سيكون أمرًا صعبًا، لكن هذا هو الحال".

خروج بيرناردو سيلفا للإصابة

ديلي ميل: مانشستر يونايتد يواجه حماقته

وعنونت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن مانشستر يونايتد سيواجه حماقته، عندما يحل ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي الفريق الإنجليزي أمام المهاجم الدولي هاري كين، الذي كان يجب عليهم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي تفاصيل الخبر، أكدت الصحيفة على أن هاري كين كان معروضًا للبيع في الصيف ويعتقد أنه كان منفتحًا على الانتقال إلى يونايتد، كان أحد أفضل المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأعظم هداف في إنجلترا، وقائدًا، ومحترفًا ماهرًا، متاحًا ولم يحاول يونايتد حتى التوقيع معه، في المقابل دفع بايرن 100 مليون جنيه إسترليني لجعله نجمهم الجديد، الوجه الجديد لنادٍ عظيم.

أنفق يونايتد 72 مليون جنيه إسترليني على راسموس هويلوند، الذي قد يحقق نجاحًا كبيرًا ولكنه لا يمتلك الخبرات الكافية، من السهل أن نقول ذلك الآن، لكن إذا كان يونايتد قد اشترى كين، فلن يحتل المركز 13 في الدوري، إذا اشتروا كين، فسيفكرون في المنافسة على اللقب.

هاري كين - إيريك تين هاج - راسموس هويلوند

ديلي ستار: كريستيانو رونالدو يظهر في WWE

وكشفت صحيفة ديلي ستار البريطانية في العدد الصادر صباح اليوم الأربعاء، أن كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، يقترب من الظهور في أحدث عروض المصارعة الحرة WWE.

وأكدت الصحيفة أن WWE تجري محادثات مع كريستيانو رونالدو وتريد منه أن يظهر في حدثهم القادم في المملكة العربية السعودية، وهم على استعداد لدفع الكثير من المال له لتحقيق ذلك.

وأضاف الصحيف: وفقًا لـ “آس” الإسبانية، فإن شركة المصارعة "تعمل على التوصل إلى صفقة" لإشراك اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا في عرض كراون جول Crown Jewel القادم في جدة، والذي سينطلق 4 نوفمبر المقبل.

وأكدت: لا يمكن إلا التكهن بالطبيعة الدقيقة لمشاركته ولكن من المفهوم أن رونالدو سيحصل على "رسوم ظهور كبيرة" إذا وافق على الصفقة.

كريستيانو رونالدو

لاجازيتا: هدف بروفيديل أيقظ مشاعر الجميع

وحرصت لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، على تسليط الضوء على الهدف القاتل الذي سجله إيفان بروفيديل حارس مرمى لاتسيو الإيطالي في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء.

وقالت الصحيفة: "ربما الأفضل: يمكن أن يحدث مرة أخرى، أن تتغلب عليك المشاعر غدرًا، وأن تطلق صرخة لم تكن متوقعة، وأن تُترك بوجه غبي، وعين مبللة (ومع ذلك، ليس فريقك هو الذي يسجل، ولست في موضع رهان على فوز هذا الفريق، كما أنك لا تمتلك بروفيديل في فريقك بفانتازي دوري أبطال أوروبا، فـ على الأغلب ما يكون هذه هي العناصر الثلاثة للشغف باللعبة، ولكن لا لم يحدث أي منها.

أذهلت المعجزة حارس المرمى أثناء وجوده في الملعب وهو يركض بلا اتجاه والكاميرات تتابع وجهًا متجمعًا - مقيدًا - في هياج لا يجد تعبيرًا محددًا، حتى صرخ هو أيضًا، محاطًا بزملائه، لقد سجلت هدفًا! الجميع يعانقون بعضهم البعض، ما زلت أضحك وربما أبكي: وأنا لا أشجع لاتسيو، لم أراهن وليس لدي بروفيديل في فريقي بالفانتازي.