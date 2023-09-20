نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يختار "بديل" رضا سليم أمام سان جورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بديل المغربي رضا سليم لاعب الفريق، ضد سان جورج الإثيوبي، بدوري أبطال إفريقيا.

من هو بديل رضا سليم؟

ويغيب رضا سليم عن مباراة ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، بسبب إيقافه من قبل "الكاف" بعد تعرضه للطرد في آخر مباراة لفريقه السابق الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية.

وقرر كولر، الاستعانة بخدمات حسين الشحات، لتعويض غياب المغربي رضا سليم، في مباراة سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي، يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بالقاهرة على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة أيضًا.

وغاب حسين الشحات عن المشاركة في مباراة المصري بافتتاح الدوري أمام المصري بسبب إيقافه من قبل لجنة المسابقات بعد واقعة تعديه على محمد الشيبي لاعب بيراميدز في نهاية الموسم السابق من الدوري المصري الموسم الماضي.