انت الأن تتابع خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في دوري أبطال أوروبا.. لقاء نار بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ستكون مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، هى أبرز مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، في إطار الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023/2024.

وانطلقت مساء الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وجاءت النتائج كالتالي:

لاتسيو الإيطالي 1 : أتلتيكو مدريد الإسباني 1

فينورد روتردام الهولندي 2 : سيلتيك الأسكتلندي 0

ميلان الإيطالي 0 : نيوكاسل الإنجليزي 0

باريس سان جيرمان الفرنسي 2: بوروسيا دورتموند الألماني 0

يونج بويز السويسري 1 : لايزيج الألماني 3

مانشستر سيتي الإنجليزي 3 : النجم الأحمر الصربي 1

برشلونة الإسباني 5 : رويال أنترويب البلجيكي 0

شاختار دوسنيك 1 : بورتو البرتغالي 3

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد الإسباني : يونيون برلين الألماني – الساعة 7:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 2 بتعليق علي محمد علي.

جالطة سراي التركي : كوبنهاجن الدنماركي – الساعة 7:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN extra 1 بتعليق أحمد البلوشي.

بايرن ميونخ الألماني : مانشستر يونايتد الإنجليزي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 1 بتعليق عصام الشوالي.

آرسنال الإنجليزي : إيندهوفن الهولندي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 3 بتعليق حفيظ دراجي.

ريال سوسييداد الإسباني : إنتر ميلان الإيطالي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 4 بتعليق خالد الحدي.

أشبيلية الإسباني : لانس الفرنسي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 5 بتعليق عادل خلو.

سبورتنج برجا البرتغالي : نابولي الإيطالي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN sports 6 بتعليق حسن العيدروس.

بنفيكا البرتغالي : ريد بول سالزبورغ النمساوي – الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية – قناة beIN extra 2 بتعليق محمد بركات.