نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عار على طهران".. رونالدو يحرج الكرة الإيرانية بسبب ملعب أزادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة النصر السعودي وفريق بيرسبوليس الإيراني، فوزا هاما لكتيبة رفاق البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدفين دون رد في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2023.

وبهذه النتيجة تصدر الفريق السعودي ترتيب مجموعته بعد تعادل الدحيل القطري واستقلال دوشنبيه الطاجيكي.

- رونالدو يشكتى من أرضية ملعب أزادي

وكان الدون فد أبدى استياءه في العديد من أوقات المباراة من سوء أرضية ملعب المباراة الشهير في طهران، والذي غلبته البقع الترابية.

وجاءت تصريحات الإيراني علي شاه نجم فريق بيرسبوليس عن أرضية استاد آزادي الشهير في طهران، ترجح شكوى نجم النصر رونالدو بعد أن علف شاه قائلا:" نجوم النصر عبروا عن سوء الملعب خلال المباراة، حيث تسألوا هل هذا ملعب أم مزرعة؟.

وتابع:" عار علينا أن نستضيف فريق كبير مثل النصر بنجومه في هذا الملعب السيئ، لم أرى ذلك أبدا في أي فريق واجهته سابقا".