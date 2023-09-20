بداية قوية

مانشستر ـ وكالات: افتتح مانشستر سيتي الإنجليزي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا بأفضل طريقة من خلال فوزه مساء الثلاثاء على ضيفه النجم الأحمر الصربي 3-1، في جولة أولى شهدت فوزاً مقنعاً لكل من باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وتعادلاً مخيباً لميلان الإيطالي. وأظهر سيتي مجدداً هذا الموسم أنه مرشّح فوق العادة للمنافسة على رباعية تاريخية والحصول أولاً على إحدى بطاقتي المجموعة السابعة الى ثمن النهائي في ظل وجود يونج بويز السويسري ولايبزيج الألماني اللذين تواجها الثلاثاء، وعاد الأخير منتصراً من ملعب منافسه 3-1 قبل أن يستضيف بطل الدوري الممتاز في الجولة الثانية في 4 أكتوبر.

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