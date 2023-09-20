مسقط يتوج بطلا لدوري الناشئين لكرة اليد والسبب وصيفا وصحم ثالثا

فـي مباراة قمة اتسمت بالإثارة والندية

كتب ـ خالد الجلنداني:

تصوير ـ سعيد البحري :

توج نادي مسقط بطلا لدوري الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي 2023/‏2024 بعد تغلبه على نادي السيب 25/‏24 في المباراة المباراة النهائية التى جمعت الفريقين مساء أمس الأول بالصالة الرئيسيه بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك تحت رعاية احمد بن عبدالله العويسي رئيس نادي الشباب بحضور الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة وبعض رؤساء الأندية وجاء نادي السيب ثانيا و صحم ثالثا في الترتيب النهائي للدوري.

وقد اتسمت المباراة النهائية بالإثارة والندية منذ انطلاقة صافرة البداية رغبة من الطرفين بالخروج فائزا، حيث دخل نادي مسقط اللقاء بأكثر من فرصة منها الفوز أو التعادل اوحتى الخسارة بفارق أربعة أهداف، حيث تصدر صدارة الدوري منذ البداية برصيد 10نقاط في المقابل لعب السيب اللقاء وليس أمامة سوى الفوز فقط وبفارق أربعة أهداف نظرا لأن فارق النقاط بينه وبين المتصدر نقطتين وبفارق الأهداف، وقد كانت بداية المباراة حذرة من الطرفين، حيث لم ينجح في التسجيل اي منهما حتى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول وافتتاح مسقط التسجيل عن طريق اللاعب زياد الحسني، وبعد ذلك تمكن اللاعب المتألق والذي كان نجم المباراة المأمون بن عادل الحسني من اضافة الهدف الثاني لمسقط حتى الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول كان مسقط مسيطرا على الشوط لعبا ونتيجة ولكن هذا التألق تراجع قليلا بسبب إصابة حارس مرمى مسقط الذي كان بمثابة نقطة الانطلاقة لنادي السيب لتقليص الفارق، حيث تمكن من تسجيل اول أهداف السيب اللاعب ميثم العويسي في الدقيقة التاسعة لتصبح النتيجة 1/‏3 ليستمر بعد ذلك اللعب سجالا بين الطرفين مع تقدم مسقط بفضل تألق لاعبيه وكان أول تعادل في الشوط الأول في الدقيقة السابعة عشرة 9/‏9 بعدها تقدم السيب عن طريق اللاعب عصام البلوشي الذي سجل الهدف العاشر ولكن سرعان ما عاد مسقط مجددا إلى المباراة ونجح في الخروج من الشوط الأول متقدماً 14/‏12 وفي الشوط الثاني كانت الإثارة والتشويق حاضرة مرة أخرى رغبة من الطرفين في الخروج فائزا من اللقاء، حيث تمكن السيب من استغلال بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبو مسقط بسبب التسرع في التسديد على المرمى بدون تركيز ونجح السيب باستغلال الوضع واستطاع أن يتقدم بفارق ثلاثة أهداف ولو حافظ على هذا التقدم على نفس الاصرار والتركيز العالي لخرج فائزا ولكن عزيمة وإصرار مسقط كان له كلمة الحسم في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعد تعادله في الدقيقة قبل الأخيرة بنتيجة 24/‏24 وكانت فرصة السيب بالتسجيل في اخر دقيقة من عمر المباراة لكنه اهدرها في مقابل نجح مسقط بالتسجيل في نصف الدقيقة الأخيرة من اللقاء لينتهي بفوز مسقط 25/‏24 ويتوج بطلا للدوري .

التتويج

بعد نهاية المباراة النهائية قام راعي الختام بتتويج الفرق الثلاثة الحاصلة على المراكز الأولى وقبل التتويج قدم الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد درعا تذكارية لراعي المناسبة بعدها قام احمد العويسي بتسليم نادي صحم الحاصل على المركز الثالث الميداليات البرونزية مع جائزة المالية وقلد لاعبي نادي السيب صاحب المركز الثاني الميداليات الفضية مع الجائزة المالية بعد ذلك سلم نادي مسقط كأس المركز الاول والميداليات الذهبية والجائزة المالية. جدير بالذكر أن دوري الناشئين لمواليد 2006/‏2007/‏2008 يعد باكورة مسابقات الاتحاد العماني لكرة اليد في الموسم الرياضي الجديد وشهد مشاركه 4 أندية هي السيب ومسقط وصحم والاتحاد، كما سينطلق دوري الشباب يوم 29 من الشهر الجاري بمشاركة 6 أندية بينما تنطلق باقي مسابقات تباعا نظرا لوجود لاعبي الأندية في مرحلة الإعداد لمنتخبنا الوطني الأول لكرة اليد للصالات استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام في البحرين شهر يناير 2024.

نهائى مثير

اعرب احمد بن عبدالله العويسي رئيس نادي الشباب راعي ختام دوري الناشئين لكرة اليد عن شكره وتقديره لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد على الدعوة لرعاية منافسات الدوري مؤكدا بأن اللقاء النهائي كان مثيرا بين الطرفين نظرا لوجود عناصر مجيدة في الفريقين وتم حسم النتيجة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة . واضاف العويسي اشكر الاتحاد على الجهود المبذولة في تطوير بطولات المراحل السنية وان إقامة مثل هذه الدوريات لهذه الفئة بلاشك سيكون لها ثمارها المرجوة وستثري اللعبة وتكون القاعدة الأساسية للأندية وصولاً إلى الفريق الأول.

مباراة قمة

قدم الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد التهنئة إلى الأندية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في دوري الناشئين مضيفا بأن المباراة النهائية بين السيب ومسقط كانت مباراه قمة وتعد من افضل النهائيات على مستوى الناشئين ما شاء الله تعالى إلى آخر لحظة كانت مباراة ندية وقوية بين الطرفين نبارك لنادي مسقط الفوز باللقب وحظا أوفر لنادي السيب في البطولات القادمة.