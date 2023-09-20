نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري المؤتمر.. ليل يهزم أولمبيا بثنائية نظيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ ليل الفرنسي مشواره ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بفوز ثمين ومستحق 2-0 على ضيفه أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

افتتح غوناثان ديفيد التسجيل لمصلحة ليل في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، قبل أن يقضي الفريق الفرنسي على آماله نظيره السلوفيني في التعادل، عقب إحراز يوسف يازيسي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وحصل ليل على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي تضم أيضًا فريقي سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، وكي كلاكسفيك من جزر فاروه، اللذين يلتقيان غدًا الخميس في ذات الجولة.