نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " مواعيد مباريات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الألماني " البوندسليجا " موسم 2023-2024، والتي سوف تنطلق بمباراة شتوتجارت ضد دارمشتات مساء الجمعة 22 سبتمبر 2023.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الألماني

شتوتجارت ضد دارمشتات

مساء الجمعة 22 سبتمبر 2023، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

بايرن ميونخ ضد بوخوم

مساء السبت 23 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.





بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج

مساء السبت 23 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

يونيون برلين ضد هوفنهايم

مساء السبت 23 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

مونشنغلادباج ضد لايبزيج

مساء السبت 23 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

اوجسبورج ضد ماينز

مساء السبت 23 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

فيردر بريمن ضد كولن

مساء السبت 23 سبتمبر 2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

باير ليفركوزن ضد هايدنهايم

مساء الأحد 24 سبتمبر 2023، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

فرانكفورت ضد فرايبورج

مساء الأحد 24 سبتمبر 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تذاع مباريات الدوري الألماني" البوندسليجا" موسم 2023/2024 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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