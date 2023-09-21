عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة لاسك لينز في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن تشكيل الريدز الرسمي لمواجهة نظيره فريق لاسك لينز مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023/2024.

وتقام أحداث مباراة ليفربول ولاسك لينز مساء اليوم عند تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة لاسك لينز

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع:، تسيميكاس، كوناتي، فان دايك، باجيسيتيك.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، جىافينبيرش.

خط الهجوم: بين دوك، نونيز، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولاسك لينز

وتنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports 1، والتي يمكنكم ضبطها عبر الترددات الآتية:

تردد قناة بي إن سبورتس عبر نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة بي إن سبورتس عبر سات

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.