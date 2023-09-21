انت الان تتابع خبر مش جدعنة:رد فعل صاعق من الفرعون محمد صلاح بعد وصول إعصار دانيال وهو في مصر.. ما فعله غير متوقع!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد الأنباء التي تحدثت عن اقتراب إعصار دانيال المدمر من الحدود المصرية، بدأ العديد من متابعي الأحداث الرياضية يتساءلون عن رد فعل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، الذي يتواجد حاليًا في مصر بعد انضمامه للمنتخب المصري.

وبدلاً من التفكير في الإعصار الذي ضرب ليبيا بقوة وأسفر عن الآلاف من الضحايا، قرر محمد صلاح أن يستمر في تدريباته مع منتخب مصر لكرة القدم تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا في ملعب القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة ودية مع المنتخب التونسي غدًا الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وقد أكد محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، على عودته للفراعنة بعد انضمامه إلى المعسكر الاستعدادي لمباراة تونس الودية، ضمن التحضيرات لبطولة أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني التونسي غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي، بعد أيام قليلة من مواجهة المنتخب الإثيوبي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.