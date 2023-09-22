الرياضة

يد الزمالك يفوز على الطيران في دوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة اليد، في تحقيق الفوز على علي نظيره الطيران بنتيجة 38-30، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين لليد موسم 2023-2024، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة، علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

يد الزمالك يفوز على الطيران في دوري المحترفين


انتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض علي الطيران بنتيجة 18-13.


يحصل الفريق علي إجازة لمدة 5 أيام نظرا لفترة التوقف الدولي ثم تستأنف التدريبات بعدها استعدادا لاستئناف دوري المحترفين.


يقود الفريق فنيا:
احمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب أحمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداري.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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