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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة اليد، في تحقيق الفوز على علي نظيره الطيران بنتيجة 38-30، في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين لليد موسم 2023-2024، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة، علي صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

يد الزمالك يفوز على الطيران في دوري المحترفين



انتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض علي الطيران بنتيجة 18-13.



يحصل الفريق علي إجازة لمدة 5 أيام نظرا لفترة التوقف الدولي ثم تستأنف التدريبات بعدها استعدادا لاستئناف دوري المحترفين.



يقود الفريق فنيا:

احمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب أحمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداري.