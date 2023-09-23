نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيس يفوز أمام موناكو بهدف نظيف في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس أمام نظيره فريق نيس بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد لويس الثاني ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

أحداث مباراة نيس وموناكو

- الشوط الأول

بدأت أحداث المباراة وتعددت محاولات موناكو ونيس لتسجيل هدف ولكن لم ينجحوا لتألق دفاع وحارس نيس وموناكو في التصدي لها وكان موناكو قريب من التسجيل ولكن انتهى الشوط الأول 0/0.

- الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وحاول موناكو ونيس تسجيل هدف أول بالمباراة والفوز حتى سجل جيريمي بوجا الهدف الأول والوحيد باللقاء في الدقيقة 90+1 وانتهت المباراة بنتيجة 1/0.

- ترتيب موناكو ونيس في الدوري

ويحتل نادي نيس المركز الأول بجدول ترتيب ليج وان برصيد 12 نقطة بعد تحقيق 3 انتصارات و3 تعادلات ولم يهزم بينما يأتي موناكو في المركز الثاني كوصيفا برصيد 11 نقطة حيث فاز خلال 3 مباريات وتعادل باثنان وخسر لقاء.