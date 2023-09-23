نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من دوري Nile في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

مباراة الأهلي والمصري

عقوبات الأهلي:

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي المصري.

عقوبات المصري:

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لعدم تسليم قائمة المباراة في الموعد المحدد.

توقيع غرامة مالية أخرى على النادي قيمتها 20000 وذلك لتبادل السباب الجماعي مع جماهير النادي الأهلي.

إيقاف اللاعب باهر محمد مجدي المحمدي "باهر المحمدي" مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في المباراة.

مباراة فاركو وفيوتشر أف سي

عقوبات فيوتشر أف سي:

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك لتأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق قبل بداية المباراة.

مباراة بيراميدز والزمالك

عقوبات بيراميدز:

إيقاف فيليب بيريز مدرب فريق بيراميدز لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 20000 جنيه وذلك لطرده بسبب توجيه السباب للمنافس.

عقوبات الزمالك:

إيقاف علاء الدين محمد رجب مدرب أحمال فريق الزمالك أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 وذلك لطرده بسبب سب المنافس.

إيقاف مدحت عبدالهادي مدرب فريق الزمالك مبارتين وتوقيع غرامة مالية عليه وقيمتها 20000 جنيه وذلك بسبب السلوك الغير رياضي.

توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 20000 وذلك للسباب الجماعي من الجماهير.

إيقاف محمود علاء الدين محمود "محمود علاء" مباراة واحدة وذلك بسبب طرده بعد الحصول على إنذارين في المباراة.