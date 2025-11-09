نقيب الممثلين يطمئن الجمهور على صحة محمد منير: حالته مستقرة وتحت الملاحظة الطبية

القاهرة - محمد ابراهيم -

طمأن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي الجمهور بشأن الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير، مؤكدًا أن "الكينغ" شعر بإرهاق وتعب بسيط فقط، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن منير، حالته الصحية مستقرة ومؤشراته مطمئنة، وأنه يخضع لمتابعة دقيقة من الفريق الطبي.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر مقرب أن منير يعاني منذ فترة من بعض الأمراض المزمنة التي تستدعي متابعة طبية مستمرة ونظامًا غذائيًا صارمًا، لكنه لا يلتزم أحيانًا بتعليمات الأطباء، مما يؤدي إلى تعرضه لانتكاسات متكررة.

وأضاف المصدر أن الفنان شعر مؤخرًا بحالة إعياء شديد وصعوبة في التنفس مع خلل في بعض وظائف الكلى والكبد، ما استدعى نقله سريعًا إلى المستشفى، حيث قرر الأطباء إبقاءه تحت الملاحظة لحين استقرار حالته تمامًا.