نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القمة تشتعل".. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2024-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، في استغلال تعثر ملاحقه جيرو نجم الميلان، في تسجيل أي هدف في انتصار فريقه أمام فيرونا في الجولة الخامسة من الكالتشيو.

ويتربع مارتينيز على قمة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد الوصول إلى الجولة الخامسة من البطولة برصيد 5 أهداف، بينما جاء جيرو في المرتبة الثانية برصيد 4 اهداف.

ونجح الثنائي كييزا نجم اليوفنتوس،وبينامونتي لاعب ساسولو، في دخول سباق الصدارة بعد إحرازهم هدف لكل فريق في مواجهة الفريقين اليوم ليصلوا إلى الهدف الرابع.

- ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

1- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 5 أهداف.

2- أوليفييه جيرو، ميلان، 4 أهداف.

3- دوشان فلاهوفيتش، يوفنتوس، 4 أهداف.

4- أندريا بينامونتي، ساسولو، 4 أهداف.

5- - كييزا، يوفنتوس 4 أهداف.

6- نيكولا كرستوفيتش، ليتشي، 3 أهداف.

7- فيكتور أوسيمين، نابولي، 3 أهداف.

8- كولباني، مونزا، 3 أهداف.

9- نيمانيا رادونيتش، تورينو، 3 أهداف.

10- أندريا بيلوتي، روما، هدفان.

- القنوات الناقلة للكالتشيو

وتعتبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، أحد الشاشات التي تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي 2023\2024، عبر قنواتها المختلفة في الوطن العربي والشرق، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات NileSat.

تردد القناة:12091.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

وأخيرا معدل الترميز: 27500.

تردد قناه ابو ظبي علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.