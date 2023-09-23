تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادا لمواجهة نظيره فريق بيرنلي، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر يونايتد، مع نظيره فريق بيرنلي؛ مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام بيرنلي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ريجيلون، ليندلوف، إيفانز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: حنعبل، هويلوند، ماركوس راشفورد.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد فريق بيرنلي في المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي عبر قناة beIN Sports Premium1HD.