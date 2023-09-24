نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان، لمواجهة نظيره أولمبيك مارسيليا المقبلة في منافسات مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، وموعد المباراة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره أولمبيك مارسيليا، اليوم الأحد 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره مارسيليا، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب حديقة الأمراء.

القنوات الناقلة لمباراة باريس ومارسيليا في الدوري الفرنسي

وستذاع مباراة فريق باريس سان جيرمان ضد نظيره مارسيليا، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 1 أتش دي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ فريق باريس سان جيرمان مباراة اليوم ضد مارسيليا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماركينيوز، سكرينار، حكيمي، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: يوجارتي، فيتينيا، إيمري.

خط الهجوم: مبابي، كولو، عثمان ديمبلي.