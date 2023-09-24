نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 24-9-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، قبل مباريات اليوم الأحد 24 سبتمبر.

وستلعب اليوم خمسة مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد نظيره أولمبيك مارسيليا.

نيس في صدارة الدوري الفرنسي

ويحتل فريق بريست حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 13 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

1- بريست 13 نقطة.

2- نيس 12 نقطة.

3- موناكو 11 نقطة.

4- مارسيليا 9 نقاط.

5- باريس سان جيرمان 8 نقاط.

6- نانت 8 نقاط.

7- ليل 8 نقاط.

8- ميتز 8 نقاط.

9- رين 7 نقاط.

10- ريمس 7 نقاط.

11- ستراسبورج 7 نقاط.

12- لوهافر 6 نقاط.

13- تولوز 6 نقاط.

14- لوريان 6 نقاط.

15- مونبيليه 5 نقاط.

16- ليون نقطتين.

17- كليرمونت نقطة وحيده.

18- لنس نقطة وحيده.