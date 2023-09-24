نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي ضد سان جورج.. التوقيت والقنوات الناقلة والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق سان جورج الإثيوبي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور، موعد مباراة القلعة الحمراء ضد نظيره فريق سان جورج الاثيوبي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة سانت جورج الإثيوبي القادمة بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعلق على أحداث المباراة محمد الكواليني.

جدير بالذكر أن المارد الأحمر يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بالموسم الماضي "2022-2023" على حساب الوداد المغربي.