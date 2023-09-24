كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سان جورج الإثيوبي في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في مواجهة نظيره فريق سان جورج الإثيبوبي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للمارد الأحمر في مواجهة نظيره الإثيوبي ضمن منافسات دوري الأبطال.

موعد مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سان جورج

حارسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج – إمام عاشور– محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – محمود عبدالمنعم كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سان جورج

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس حصريًا مواجهة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي باعتبارها الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه بالموسم الماضي "2022-2023" على حساب الوداد المغربي.