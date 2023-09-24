نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.. تعرف على موقف محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة نادي وست هام يونايتد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام وست هام يونايتد

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - جو جوميز

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- كورتيس جونز

خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

