نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عن تشكيل البلوز الرسمي لمواجهة نظيره فريق أستون فيلا مساء اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد 2023/2024.

وتقام أحداث مباراة تشيلسي وأستون فيلا مساء اليوم عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة الثانية بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط:مويسيس كايسيدو- إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون - ميخايلو مودريك

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا

وتنقل أحداث مباراة تشيلسي وأستون فيلا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأعلى جودة ودون تشفير وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 5.