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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على تشكيل السكة الحديد ولافيينا في افتتاح دورى القسم الثانى

تنطلق بعد قليل مباراة فريق السكة الحديد مع فريق لافيينا في افتتاح مباريات دوري القسم الثاني باستاد نادي السكة بالقاهرة.



يدخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل يتكون من..



يوسف رحومه، بهاء مجدى،السعيد كمال، بإسم عادل، عبد الله جمعه، أحمد ربيع،سيرياك اوديو، محمد جمال الكارته، محمد نادي، جون ايفرى، محمود عبد العاطي.



ويتواجد في البدلاء..



محمود عبد العزيز، سامى عبد الستار،مصطفى عبد الوهاب،محمد اشرف، اسلام محمد، عمر صلاح، محمود كلشط، محمد عصام.



بينما يدخل فريق لافيينا اللقاء بتشكيل يتكون من..

كاميني، أحمد محمود، خالد سيد، محمد السيد جبس، حمدي محمد، قاسم ربيع، هشام نيمار، أحمد سكولز، يوسف فهيد، أوين، حازم أبو سنه.

بينما يتواجد في البدلاء..

زياد حسن، محمد عويس، عبد الرحمن اسامه، عمر محمود السيد، عبد العزيز محمد، محمد أسامه، عمر عبدالشافي عسليه، المعتصم حمدي شيكا، أحمد سالم.

الحكام

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من ابراهيم محجوب حكم ساحة، عماد الشامي مساعد أول، منصور حسن مساعد ثاني واسامه القماش حكم رابع.