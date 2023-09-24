فـي دورة الألعاب الآسيوية بالصين

الطائرة الشاطئية تودع المنافسات.. ومستويات متواضعة لمنتخب السباحة

الرماية يبدأ المنافسات.. والخاطري يشارك فـي اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية

باسل الرواس: المشاركة العمانية تجسد التلاحم الرياضي مع المشترك الآسيوي

ودّع ثنائي مُنتخبنا الوطني للكرة الشاطئية منافسات الدورة الآسيوية التاسعة عشرة التي تقام بمدينة هانغتشو بالصين خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي يتنافسون في 40 رياضة، وذلك عقب خسارة منتخب (ب) والمكون من اللاعبين مازن الهاشمي ونوح الجلبوبي بعد خسارتهما من المنتخب الكازاخستاني بنتيجة شوطين مقابل لاشيء 16 /‏ 21 و 17 /‏ 21، وقدم ثنائي المنتخب أداءً جيدًا طوال مجريات شوطي المباراة حيث استطاعا التقدم في النتيجة ومجاراة ثنائي منتخب كازاخستان ياكوفليف وبوجاتو ولكن الأفضلية ذهبت للمنتخب الكازاخستاني وحسم النقاط بفارق عامل الخبرة، وكان ثنائي مُنتخبنا الوطني للكرة الشاطئية (ب) قد تأهل إلى دور ١٦ بعد حلولهما في المركز الثاني ضمن منافسات المجموعة الثامنة بعد الفوز على منتخب مكاو ومنتخب تيمور الشرقية.

ثمّن سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب الذي شارك في حفل الافتتاح الرسمي للدورة الجهود المشتركة التي قامت بها اللجنة الأولمبية العُمانية والاتحادات الرياضية المشاركة في الدورة الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو بالصين خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 8 أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي يتنافسون في 40 رياضة.

وأضاف سعادته: من الرائع تواجد سلطنة عُمان في هذا العرس القاري بسبعة منتخبات في هذه الدورة وهي ألعاب القوى، ورفع الأثقال، والرياضات المائية، والرماية، والإبحار الشراعي، والطائرة الشاطئية، والهوكي، وتحدث سعادته عن حفل افتتاح الدورة قائلا: الحفل يعتبر من الاحتفالات الرائعة ويترجم تاريخ وارث المدينة المستضيفة والتطور الكبير في مختلف المجالات التي تشهدها الصين.

وقال وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب: مشاركة سلطنة عُمان في هذا المحفل القاري يجسد التلاحم المشترك في المجال الرياضي بين الدول الآسيوية، ويؤكد استمرار مشاركة سلطنة عمان في الدورات الآسيوية بدءا من عام 1982 وحتى اليوم، وبلا شك أن دورة الألعاب الآسيوية تتبوأ مكانة خاصة في قلوب الآسيويين، إذ أنها تمثل لقاء يجمع بين شباب أكبر قارة في العالم، وختم سعادته تمنياته للدورة ولمنتخباتنا المشاركة النجاح وتحقيق النتائج المرجوة والمكتسبات من هذه المشاركة القارية المهمة.

لحظات مشرفة

من جانبه قال سعادة ناصر بن محمد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الصين الشعبية إن مشاركة سلطنة عُمان في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة بمدينة هانجشتو الصينية يؤكد على حضور وتواجد سلطنة عُمان في مختلف المحافل الدولية ومنها الرياضية؛ كون سلطنة عُمان هي جزء من دول العالم والمجتمع الدولي.

وأضاف سعادته: حفل الافتتاح الرسمي والذي أقيم تحت شعار «من القلب إلى القلب نحو المستقبل»، كان حفلاً رائعًا وجسد الثقافة الصينية في لوحات فنية وموسيقية عكست الحضارة الصينية الممتدة على مدار آلاف السنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المبتكرة.

وبين سعادة سفير سلطنة عُمان لدى الصين أن دخول البعثة الرسمية العُمانية وحمل علم سلطنة عُمان ضمن طابور عرض الدول المشاركة كان من اللحظات المشرّفة في حفل الافتتاح ونقل صورة جميلة للعالم عن سلطنة عُمان واهتمامها وتفاعلها مع مختلف الأحداث الدولية والرياضية منها، وفي ختام تصريحه أعرب سعادته عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للاعبي سلطنة عُمان المشاركين في الدورة وأن يحققوا النتائج المتقدمة والمشرفة لسلطنة عُمان.

مشاركة السباحة

مُنتخبنا الوطني للسباحة استهل منافساته صباح أمس الاول، حيث شارك السباح عيسى بن سمير العدوي في مسابقة 100 متر سباحة حرة وأنهى السباق في زمن قدره «53.53» بالمركز الثامن، كما شارك السباح عبدالرحمن بن يحيى الكليبي في مسابقة 200 متر متنوع وأنهى السباق بزمن قدره «2:16.65» في المركز السابع محققًا رقمًا قياسياً جديدًا له بعد أن كان «2:20»، ولم ينجح السباحان في التأهل للتصفيات النهائية ، فيما يواصلان اليوم الاثنين مشاركتهما في المنافسات حيث يشارك السباح عيسى العدوي في سباق 200 متر حرة والسباح عبدالرحمن بن يحيى الكليبي في سباق 100 متر فراشة.

مستويات جيدة للرماية

كما انطلقت صباح أمس أيضا منافسات الرماية، حيث شاركت الراميات أمينة بنت خميس الطارشية والعنود بنت عبدالله الخليلية، وسهام بنت ناصر الحسنية في مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار هوائية نساء وذلك في مركز فويناج ينهو الرياضي، حيث حققت الراميات مستويات ونقاطا جيدة مع منافسة قوية بين مختلف الراميات المشاركات من الدول الآسيوية ولم يستطعن التأهل للتصفيات النهائية، على أن تتواصل المنافسات اليوم بمشاركة الرامي عاصم البلوشي في مسابقة البندقية الهوائية 10 متر رجال.

مشاركة الذهلي والبلوشي

من جانب آخر شارك الحكم الدولي العُماني خالد بن بدر الذهلي في منافسات السباحة صباح أمس الأحد، وقال الذهلي: انطلقت صباح أمس منافسات السباحة ضمن الدورة الآسيوية الحالية المقامة في الصين وأشارك في تحكيم جميع المسابقات في الفترة الصباحية التصفيات الأولية وفي الفترة المسائية النهائيات والميداليات، ويتم تدوير الحكام في هذه البطولة في كل مواقع التحكيم سواءً كقضاة أداء وقضاء دوران وسوف نمر على جميع المواقع بعد صدور الجدول اليومي، وأكد الذهلي أن البطولة تشهد تنظيمًا عاليًا على كافة المستويات وبلاشك ستكون هناك استفادة كبيرة من المشاركة ونأمل أن تكون المنافسة أقوى في الأيام القادمة وتحطيم أرقام قياسية جديدة، كما شارك الحكم الدولي العُماني خميس البلوشي في منافسات مباريات الهوكي حيث قام بإدارة أول مباراة في دور المجموعات بين الهند وباكستان كحكم ساحة والتي أقيمت صباح أمس الأحد، كما سيكون البلوشي حكما للمباراة الخامسة بين كوريا الجنوبية وأندونسيا من المنافسات كحكم احتياطي في الملعب.

مشاركة حمد الخاطري

شارك لاعب مُنتخبنا الوطني للرماية حمد بن سعيد الخاطري في اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ومجموعة من الرياضيين الذين يمثلون الدول المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر المقامة بمدينة هانجشتو الصينية، وتضمن اللقاء حوارًا مفتوحًا تطرق للعديد من القضايا التي تهم الرياضيين والتعاون بين اللجنة الأولمبية الدولية ومختلف اللجان الوطنية الآسيوية والدعم الذي تقدمه اللجنة، كما تطرق النقاش إلى تنظيم دورة الألعاب الآسيوية الحالية وأولمبياد باريس المقرر إقامته العام المقبل.

ذهبية اولى للصين

أحرزت الصين الدولة المضيفة، الميدالية الذهبية الأولى في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو، بفوز زو جياكي وكيو شيوبينغ في سباق التجذيف المزدوج في الوزن الخفيف للسيدات. وانهى الثنائي الصيني السباق في زمن 7 دقائق و6.78 ثانية متقدما بفارق 10 ثوان عن الأوزبكيتين لويزاخون إسلاموفا ومليكة تاجماتيفا اللتين حصلتا على الفضية، في حين كانت البرونزية من نصيب إلاندونيسيتين تشلسي كوربوتي ورحمة موتيارا بوتري.

وتُوزع في اليوم الأول من الألعاب ميداليات في تسع رياضات مختلفة.

الهوكي يخسر من الصين

خسر المنتخب الوطني للهوكي، أولى لقاءاته في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 وذلك بخسارته 2 – 3 من المنتخب الصيني مستضيف الدورة، في اللقاء الذي أقيم على أرضية مجمع حديقة قناة استاد قونجشو الرياضي. منتخبنا بدأ اللقاء بقوة واستطاع التقدم بالنتيجة في الربع الأول عبر أحمد النوفلي من ضربة جزائية، قبل أن يعود المنتخب الصيني لمستواه المعهود واستطاع شن العديد من الهجمات وسط حماس الجماهير الكبيرة التي حضرت اللقاء، وتألق حارس منتخبنا الوطني في اللقاء واستطاع التصدي للعديد من التسديدات القوية، لينتهي الربع الأول بتقدم منتخبنا بهدف. في الربع الثاني عاد الصين بقوة لأجواء اللقاء واستطاع تسجيل هدف التعادل من ضربة جزائية، وفي الربع الثالث فرض الصين سيطرته واستطاع تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء إثر عرقلة للاعب المنتخب الصيني من قبل لاعبي منتخبنا في منطقة الجزاء.

وفي الربع الرابع لاعب مُنتخبنا فهد اللواتيا يسجل هدف التعادل بعد تمريرة زاحفة استغلها بالشكل الصحيح ليسكنها شباك المنتخب الصين الذي لم يتأخر واستطاع إضافة تسجيل الهدف الثالث من ضربة جزائية، بعد الهدف اجرى مدرب منتخبنا تغييرا اضطراريا بخروج اللاعب سامي بن عوض اللون مصابا، وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء كاد منتخبنا يسجل الهدف الثالث ويتعادل إلا أن الكرة مرت بجانب مرمى الصين لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الصيني بنتيجة 3 2.

وسيلعب منتخبنا الوطني لقاءه الثاني في دور المجموعات أمام المنتخب الماليزي غدا الثلاثاء، بينما سيلاقي نظيره التايلندي يوم الخميس المقبل، وفي الثلاثين من الشهر الجاري سيلاقي منتخب إندونيسيا، على أن يختتم مشاركته في دور المجموعات بلقاء منتخب كوريا في الثاني من أكتوبر المقبل، وتقام جميع المباريات على أرضية مجمع حديقة قناة استاد قونجشو الرياضي، وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني للهوكي في المجموعة الثانية بجوار كوريا وماليزيا والصين وتايلند وإندونيسيا. ووقع منتخبنا في المجموعة الثانية التي تضم إلى جواره كلا من كوريا وماليزيا والصين وتايلند وإندونيسيا.