حدث فـي الأسبوع الخامس لدوري عمانتل

– صحار «يتمسك» بالصدارة والنهضة «يتراجع» والسيب «يفوّت» فرصة اقتناص القمة

– إيمرسون الشباب يمنح الصقور فرحة الفوز و «السماوي» سعيد بأول انتصار

– نادي عمان «يقترب» و «شباب» ظفار فـي أمان بقيادة «يونس أمان» وبهلاء يسقط مجددا

-النصر «يفرط» فـي نقطتين ثمينتين وصور يحصد نقطة غالية وعبري والرستاق يتراجعان

متابعة ـ صالح البارحي:

تمسك صحار بصدارة دوري عمانتل بعد نهاية الجولة الخامسة برصيد (11) نقطة من اصل (15) ممكنة، فيما فرط السيب الانفراد بالصدارة بعد أن رضخ لطموحات شباب ظفار واكتفى بنقطة التعادل على ارضه وبين جماهيره ليرفع رصيده إلى (10) نقاط مع بقاء مباراة مؤجلة له أمام عبري التي ستمنحه صدارة مطلقة في حالة أنهاها بالفوز، كما فرط النهضة في مزاحمة صحار على الصدارة بعد أن عاد بتعادل صعب مع النصر من محافظة ظفار ليصل برصيده إلى (8) نقاط مع بقاء مباراة مؤجلة له قد ترفع رصيده إلى (11) نقطة في حالة الفوز على صور .

هذا وستنطلق منافسات الأسبوع السادس لدورينا على مدار ثلاثة أيام بعد أن إرتأت رابطة الدوري العماني ذلك، حيث ستكون البداية في الخامسة وعشر دقائق مساء بعد غد عبر لقاء الوحدة والسيب بمجمع صور، وفي ذات اليوم يلعب النهضة مع صحار بمجمع البريمي، ويتبارى عبري مع الرستاق بمجمع عبري، فيما تقام يوم الخميس مباراتين وسيلعب نادي عمان مع النصر بستاد السيب، ويلعب صور مع بهلاء بمجمع صور، على أن تختتم منافسات هذا الاسبوع بلقاء ظفار مع الشباب بمجمع السعادة في الخامسة والنصف مساء الجمعة القادم إن شاء الله تعالى.

معدل جيد

سجلت الجولة الخامسة لدوري عمانتل معدلا تهديفيا جيدا نوعا ما مقارنة ببعض الجولات الماضية، حيث كانت الحصيلة (17) هدفا في الجولات الست، وتصدر المشهد لقاء الرستاق والشباب والذي إنتهى بفوز الشباب 3/‏2 ، حيث سجلت باللقاء (5) أهداف كان بطلها البرازيلي إيمرسون المهاجم الذي أظهر وجهه الحقيقي في أول مشهد له مع الصقور الشبابية رسميا منذ التعاقد معه منذ فترة.

تعثر ثلاثي

لعل المشهد الرئيسي في هذه الجولة (الخامسة) يحمل عنوان (تعثر ثلاثي)، وما أعنيه هنا أن ثلاثي الصدارة تفرمل بالتعادل في مبارياتهما بهذه الجولة، حيث صحار تعادل على ملعبه أمام صور 1/‏1 وفرط في أهم نقطتين في مشواره كانت كفيلة بأن تضعه في الصدارة بفارق جيد عن أقرب ملاحقيه وهما فريقان مدججان بالنجوم (السيب والنهضة) حتى إشعار آخر، فيما تعثر النهضة في مجمع السعادة ولم يكن سعيدا بعد أن استسلم لطموحات النصر وأدرك التعادل 2/‏2 بعد أن كان متأخرا في النتيجة بثنائية نظيفة قبل أن يقلص الفارق عن طريق عبدالله فواز والتعادل في وقت قاتل عن طريق عصام الصبحي، فالنهضة لو تمكن من خطف النقاط الثلاث لوجه نفسه كتفا بكتف مع السيب برصيد (10) نقاط في المركز الثاني مناصفة مع التأكيد أن لدى الفريقين مباراة مؤجلة لكليهما قد تمنحهما الصدارة الثنائية في حالة الفوز بنقاطهما كاملة.

أما السيب، فقد واجه صعوبة بالغة مع (شباب) ظفار وفرط في ثلاث نقاط ثمينة للغاية كانت ستضعه في صدارة الترتيب وفي حالة الفوز في لقائه المؤجل سيغرد وحيدا بالقمة بعيدا عن ملاحقيه بفارق جيد من النقاط وهو الفريق المتمكن والزاخر بنجوم دولية بمنتخباتنا الوطنية، خاصة وأنه تقدم مرتين في المباراة عن طريق محسن الغساني قبل أن يتعادل عبدالله المشرفي ثم تقدم مرة أخرى عن طريق تميم البلوشي قبل أن يتعادل قاسم سعيد في الدقيقة (90) لظفار ما حرم السيب من نقطتين ثمينتين للغاية كانت في متناول يده ، وفي الحقيقة لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع أن يقف ظفار ندا لند أمام السيب في مباراة أمس الأول نظرا لفارق الإمكانيات وقدرات اللاعبين في الوقت الحالي.

أول فوز

`الجولة الخامسة لدورينا شهدت تسجيل أول حالة فوز لفريقي الشباب والوحدة، حيث قاد البرازيلي إيمرسون فريقه الشاب لتخطي عقبة الرستاق بعد أن سجل ثلاثية في شباك عنابي الجبل في مباراة مثيرة للغاية ، حيث أثبت ابن السامبا بأنه واحد من أفضل المهاجمين بدورينا هذا الموسم نجاعة وإستغلالا للفرص حتى الآن، وبأنه قادم للوسط الرياضي بثقة الكبار وسيكون مفتاحا لانتصارات الصقور الشبابية بقيادة وليد السعدي العائد للواجهة مع الفريق، حيث إن أهدافه الثلاثة كانت كفيلة بأن تكشف عن قدراته منذ استلامه الكرة ومراوغاته حتى لحظة ولوج الكرة في الشباك.

كما حقق الوحدة أول فوز له بالدوري كذلك، وذلك بعد أن تجاوز منافسه بهلاء بهدف نظيف في مجمع نزوى، ليتذوق السماوي حلاوة الانتصار للمرة الأولى في دوري الكبار بعد أن سقط ثلاث مرات سابقة بالخسارة وتعادل وحيد فقط، وباعتقادي أنه مع مرور الوقت سيكتسب لاعبو الوحدة الخبرة تدريجيا وسيدخلون في أجواء الدوري رويدا رويدا شريطة أن لا تتأخر صحوتهم حتى لا يجدوا أنفسهم في وضع صعب يصعب الخروج منه في وقت قياسي .

اقتراب وتراجع

بعد أن تخطى عقبة نادي عبري بهدف نظيف، اقترب نادي عمان من مراكز المقدمة ليحل ثالث الترتيب برصيد (9) نقاط خلف صحار المتصدر (11) نقطة والسيب الوصيف (10) نقاط ، وبإعتقادي أن الشكل الذي قدمه لاعبو نادي عمان في المباريات الماضية جيدا مقارنة بالكثير من الجوانب التي يعاني منها الفريق، ناهيك عن خلو الأحمر من الاسماء الكبيرة في الوقت الحالي بإستثناء وجود عدد من لاعبي الخبرة بقيادة محمد المعشري الذين يسيرون بالفريق نحو تقديم مستوى جيد إلى حد الآن.

فيما سجل الرستاق صاحب المركز قبل الأخير برصيد (3) نقاط والذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن ومعه عبري صاحب المركز الاخير برصيد (3) نقاط كذلك تراجع تراجعا غير مبرر حتى الآن، فالفريقان يقدمان مستوى جيدا لكن الخبرة الكافية للتعامل مع الاحداث ليست موجودة بالشكل الذي يمكنهما تسيير المباريات نحو الهدف المنشود للنهاية، ومن باب أولى فإن ضغط الدوري لن يصب في صالح الجهاز الفني للطرفين لمعالجة كافة الجوانب السلبية التي ظهرت في المباريات السابقة، وبات على اللاعبين تجاوز تلك الهفوات البسيطة التي تخذل محبي الفريقين في الوقت القاتل.