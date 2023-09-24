الثلاثاء 3 أكتوبر .. انطلاق منافسات الدور التمهيدي لكأس جلالته لكرة القدم

أصدرت رابطة الدوري العماني جدول مواعيد مباريات الدور التمهيدي لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الكروي الحالي 2023/‏2024 ، حيث تنطلق المباريات يوم الثلاثاء 3 أكتوبر عبر لقاء مسقط وصور في الخامسة وخمس دقائق بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وتقام يوم الخميس 5 أكتوبر مباراتان يلعب في الاولى السلام مع فنجاء بمجمع صحار وعلى ساحة مجمع صور و الوحدة مع الطليعة.

وفي يوم الجمعة 6 أكتوبر تلعب ثلاث مباريات تجمع الأولى أهلي سداب وصلالة بستاد السيب ويلتقي الخابورة مع الاتحاد بمجمع صحار ويتبارى عبري مع الشباب بمجمع عبري، أما ختام هذا الدور فسيكون عبر لقائين يقامان يوم السبت 7 أكتوبر؛ حيث يلعب قريات مع المضيبي بستاد السيب في الخامسة وخمس دقائق، ويلعب صحم مع نزوى بمجمع صحار في الخامسة وعشر دقائق .

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