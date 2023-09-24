ختام البطولة التحضيرية الأولى للشطرنج

استعدادا لبطولة العالم للهواة

أقيمت البطولة بنظام شطرنج الكلاسيك من ٧ جولات لزمن ٦٠ دقيقة مع اضافة ١٠ ثواني لكل نقلة، وقد سجلت مستويات متفاوتة قدمها ١٠٠ لاعب مشارك من اللاعبين المحليين ومن اللاعبين المقيمين من سلطنة عمان . وبعد منافسات الجولة الأخيرة قامت رقية بنت عبد الله البلوشية الحكمة الدولية بتتويج الفائزين، حيث توج بالمركز الأول اليمني عبد الله القديمي بعدما جمع ست نقاط وتوج الهندي بنسى الأشرف بالمركز الثاني بعدما جمع ست نقاط وجاء في المركز الثالث المصري مدحت مجدي وفي المركز الرابع الهندي بنوج شوي، أما المركز الخامس فذهب للاعب امرسون نابون وحقق لاعب المنتخب الوطني حمود البوسعيدي المركز السادس بعدما جمع خمس نقاط ونصف وجاء زميله سعيد المعمري في المركز السابع بعد جمعه خمس نقاط ونصف أيضا وفي المركز الثامن علي بن عبد الله المعمري بعدما جمع خمس نقاط.

يذكر أن البطولة شارك فيها من سلطنة عمان أكثر من ٤٠ لاعبا ابرزهم «محمد السعيدي ومحمد العمري واحمد الرحبي وحمود البوسعيدي ومانع الكثيري ومسلم العامري وامين العنسي وراشد الجابري وسالم العمري» كما شارك في البطولة لاعبات المنتخب «اناة العيسائية وروان البلوشية وكوثر المعمرية وحور الشكيلية والعنود الغافرية ويمنى الندابية». وتعد البطولة فرصة حقيقية للتنافس بين اللاعبين والارتقاء بالمستويات الفنية للاعبي المنتخب الوطني والحصول على مراكز متقدمة في التصنيف الدولي، وكذلك الاحتكاك وكسب الخبرات والعمل على تطبيق ما تم التدريب عليه بإشراف الأجهزة الفنية للمنتخب التي تسعى لتعزيز قدرات اللاعبين وتجهيزهم لتمثيل سلطنة عمان في بطولة العالم للهواة التي تحتضنها سلطنة عمان بداية شهر نوفمبر القادم، وتسعى فيها اللجنة الى اشراك اكبر عدد من اللاعبين العمانيين بهدف تمكينهم للحصول على تصانيف وألقاب دولية أفضل.

كتب ـ عبدالله الجرداني:

❞ حقق اليمني عبد الله القديمي المركز الأول للبطولة التحضيرية الأولى التي تقام استعدادا لبطولة العالم للشطرنج للهواة التي تستضيفها اللجنة العمانية للشطرنج خلال شهر نوفمبر القادم، فيما حقق الهندي بنسى الأشرف المركز الثاني في البطوله التي أقيمت على صالة التدريب بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٣ من سبتمبر الجاري .❝