انطلاق برنامج شهادة المدرب الوطني بمشاركة 28 مدربا

بتنظيم من الأولمبية العمانية انطلق صباح امس بمجمع السلطان قابوس الرياضي المستوى الأول من برنامج شهادة المدرب الوطني (NCCP) الذي تنظمه اللجنة الاولمبية العمانية ممثلة في الأكاديمية الأولمبية العُمانية بمشاركة 28 مدرباً من الاتحادات والأندية الرياضية، والقطاع العسكري، والجامعات التعليمية ويستمر البرنامج حتى يوم 28 من الشهر الحالي .

ويتيح البرنامج الفرصة للمشاركين لكسب الخبرة والمعرفة وتطوير مهاراتهم، والذي بدوره سيعزز اداء الرياضيين في سلطنة عمان ويطور مستوياتهم الفنية.

واوكلت اللجنة ادارة والاشراف على هذا البرنامج للدكتور شهاب الدين احمد الريامي محاضر دولي معتمد للتدريب الرياضي وبمشاركة عدد من المحاضرين والاكاديميين من الجامعات والخبراء الفنيين من الاتحادات الرياضية ومحاضرين دوليين.

ويستند برنامج شهادة المدرب الوطني على برامج عالمية متقدمة للمدربين في مختلف العلوم الرياضية الحديثة بهدف صقل الجانب العملي في التدريب الرياضي، حيث يشمل المستوى الأول والثاني في التدريب وكذلك الندوات التخصصية. ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاور التي تساهم في تعزيز وتطوير مهارات المشاركين في مجال التدريب الرياضي، وتشمل هذه الموضوعات علم فيسيولوجيا التدريب الرياضي الذي يساعد المدربين على فهم كيفية تأثير التمارين البدنية على الجسم وكيفية استغلال هذه المعرفة في تصميم برامج تدريبية متقدمة. بالإضافة إلى علم النفس الرياضي الذي يساعد على التفهم العميق لنفسية الرياضيين وكيفية التعامل معهم بشكل فعال لتحقيق أقصى أداء رياضي.

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