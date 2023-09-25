نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح رجل مباراة وست هام.. ليفربول يرسل رسالة للملك المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل نادي ليفربول رسالة خاصة إلى النجم المصري محمد صلاح لاعب صفوف الفريق وذلك بعد تألقه في مباراة الريدز أمام وست هام في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

نتيجة مباراة ليفربول ضد وست هام

وتألق محمد صلاح كالعادة في مباراة ليفربول ووست هام يونايتد وسجل الهدف الأول وحصل على لقب رجل المباراة، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يغازل محمد صلاح

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على موقع اكس: "أداء رائع ومعتاد من الملك المصري، لاعب مباراة ‎ليفربول وست هام هو محمد صلاح".

ورفع فريق ليفربول رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم خلف فريق مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 18 نقطة.