فـي تصنيف المضرب : الصدارة لنوفاك عند الرجال و أرينا لدى السيدات

باريس ـ أ.ف.ب: بقيت صدارة تصنيف محترفي ومحترفات كرة المضرب على حالها ، فيما حققت اليونانية ماريا ساكّاري التقدم الأكبر في نادي العشر الأوليات بصعودها ثلاثة، مراكز نتيجة احرازها لقب دورة جوادالاخارا المكسيكية الألف.

وأحرزت ابنة الـ28 عاماً التي كان أفضل ترتيب في مسيرتها حلولها ثالثة عام 2022، لقب الدورة المكسيكية على حساب الأميركية كارولاين دوليهايد بالفوز عليها في النهائي 7-5 و6-3، ما سمح لها بالصعود ثلاثة مراكز لتصبح سادسة.

وبدورها وعن 25 عاماً، حققت دوليهايد صعوداً صاروخياً في الترتيب بعدما قفزت 69 مركزاً لتصبح الثانية والأربعين في تصنيف بقيت صدارته لصالح البيلاروسية أرينا سابالينكا أمام المصنفة أولى السابقة البولندية إيجا شفيونتيك والأميركية الفائزة ببطولة فلاشينج ميدوز كوري غوف توالياً. وعادت الفرنسية كارولين غارسيا التي وصلت الى نصف نهائي غوادالاخارا قبل الخسارة أمام ساكاري، الى نادي العشر الأوليات على حساب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا التي تراجعت مركزاً لتصبح الحادية عشرة.

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