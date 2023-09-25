فـي الدوري الإيطالي : إنتر يواصل بدايته المثالية ونابولي تعثره

روما ـ أ.ف.ب: واصل إنتر بدايته المثالية في الدوري الايطالي لكرة القدم بتحقيقه الفوز الخامس تواليا منذ مطلع الموسم الحالي، وجاء على مضيفه امبولي 1-صفر ، رافعاً رصيده الى 15 نقطة من اصل 15 ممكنة، فيما استمرت معاناة نابولي بقيادة مدربه الجديد الفرنسي رودي جارسيا بتعادله السلبي على أرض بولونيا. وجدت كتيبة المدرب سيموني اينزاجي صعوبة خلال الشوط الاول الذي وقف فيه صاحب الارض ندا عنيدا. لكن إنتر الذي سقط في فخ التعادل الاربعاء أمام ريال سوسييداد الاسباني 1-1 في مستهل مشواره هذا الموسم في دوري ابطال اوروبا، نزل بقوة في الشوط الثاني ونجح فيديريكو ديماركو في تسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة «نصف طائرة» في الدقيقة 51. وكاد الفرنسي ماركوس تورام أن يضيف الهدف الثاني لكن كرته مرت فوق العارضة بقليل (77). وشارك التشيلي الكسيس سانشيس بديلا في الشوط الثاني في ثاني تجربة له في صفوف إنتر بعد موسم قضاه مع مرسيليا الفرنسي. وكان امبولي تخلى عن مدربه باولو زانيتي قبل 5 ايام وأصبح أول مدرب يٌقال من منصبه في الدوري هذا الموسم وذلك بعد خسارة فريقه الساحقة امام روما بسباعية نظيفة في المرحلة الرابعة. وعلى ملعب «ريناتو دال آرا»، استمرت معاناة نابولي بقيادة مدربه الجديد غارسيا الذي خلف لوتشانو سباليتي المستقيل رغم قيادته النادي الجنوبي الى لقبه الأول منذ 1990، وذلك بتعادله على أرض بولونيا من دون أهداف في لقاء أهدر خلالها هدافه النيجيري فيكتور أوسيمين ركلة جزاء في الدقيقة 73 بعدما سدد بجانب القائم.