فـي منافسات دورة الألعاب الآسيوية بالصين

الهوكي يلاقي ماليزيا من أجل التعويض والقوى يصل اليوم ورقم جديد للرماية

يخوض مُنتخبنا الوطني للهوكي اليوم في السابعة والربع بالتوقيت المحلِّي لقاءه الثاني في دَوْر المجموعات بِدَوْرة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية، وذلك عندما يلاقي المنتخب الماليزي، ويدخل منتخبنا الوطني المباراة بشعار الفوز وتعويض الخسارة التي تعرَّض لها في لقاء الافتتاح أمام المنتخب الصيني 2ـ3، وكان المنتخب الماليزي قد تغلَّب في مباراته الأولى على نظيره التايلندي بنتيجة 9/ صفر، فيما فاز المنتخب الكوري على إندونيسيا بنتيجة 10ـ صفر.

وأجرى منتخب الهوكي صباح أمس الاثنين حصَّته التدريبية استعدادًا للمواجهة وذلك على أرضية ملعب كلِّية الشُّرطة بمدينة هانجتشو، وركَّز الجهاز الفني على بعض الخطط التكتيكية التي سيعمل عليها الفريق في لقاء اليوم، كما تمَّ التركيز على إصلاح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق في اللقاء السابق أمام المنتخب الصيني واستغلال الفرص.

تعزيز المهارات الفردية

وحَوْلَ لقاء اليوم قال مدرِّب منتخبنا الوطني النيذرلاندي سيجفريد أيكمان: لعبنا مباراة جيِّدة أمام المنتخب الصيني، وقدَّم اللاعبون فنيات ومهارات تكتيكية متنوِّعة وشكَّلنا هجمات رائعة، وفي الرُّبع الثالث من المباراة وضع المنتخب الصيني منتخبنا تحت ضغط كبير واستطاع تسجيل هدف التقدُّم، وفي الربع الرابع عاد منتخبنا مرَّة أخرى إلى أجواء المباراة والسيطرة وحقق نتيجة التعادل، ولكن المنتخب الصيني أبى أن لا يخرج من المباراة إلا بنتيجة الفوز محققًا 3 أهداف مقابل هدفين لمنتخبنا.

وأضاف: حصل منتخبنا على العديد من الفرص للتسجيل ولكن الحظَّ لَمْ يكُنْ حليفنا، بالإضافة إلى الفارق الواضح في عامل الخبرة بين المنتخبين الذي تميَّز به المنتخب الصيني، حيث إنَّ لاعبي المنتخب الوطني يفتقرون للخبرة في التعامل مع بعض مجريات هذا النَّوع من المباريات، وعمومًا المباراة لَمْ تكُنْ سيئة والتكتيك العام الذي لعب به المنتخب كان جيِّدًا إلى حدٍّ ما، وأنا فخور باللاعبين الذين لعبوا بقوَّة حتى الرمق الأخير في المباراة وللخروج منها بأقصى الفوائد الممكنة، فهم لا يُمثِّلون أنفسهم فقط في الدَّوْرة الآسيوية، إنَّما يقع على عاتقهم مسؤوليَّة تمثيل سلطنة عُمان.

وقال مدرِّب المنتخب الوطني: بعد الانتهاء من المباراة الأولى قمنا بالعديد من التدريبات المكثَّفة وركَّزنا فيها على تعزيز المهارات الفردية والجماعية لدى اللاعبين وكيفية استخدام المهارات في مواقعها المناسبة في المباريات استعدادًا لمواجهة المنتخب الماليزي في مباراة اليوم، وبلا شك أنَّ هذه المباراة ستكون أكثر صعوبة من المباراة السابقة أمام المنتخب الصيني، نظرًا للخبرة والتصنيف العالي للمنتخب الماليزي على مستوى القارَّة الآسيوية، وكُلُّنا ثقة بأنَّ المنتخب سيلعب بكُلِّ طاقاته وإمكاناته من أجْل تحقيق نتيجة الفوز في المباراة، وأشكر جميع اللاعبين والجهازين الإداري والفني في المنتخب على كُلِّ جهد يقدِّمونه للظهور بأفضل مستوى ولتحقيق الأهداف المرجوة من المشاركة في دَوْرة الألعاب الآسيوية.

ويتكوَّن منتخب الهوكي من اللاعبين سامي بن عوض اللون ومحمود بن عاشور بيت شميعة وصلاح بن ناصر السعدي، وأحمد بن سبيل البلوشي وخالد بن جمعة الشعيبي وسند بن سالم الفزاري وأيمن بن فرج بيت مديت، وفهد بن حسن اللواتيا ومحمد بن سليمان النوفلي وسعيد بن راشد الحسني وأحمد بن سعيد النوفلي ورشد بن سالم الفزاري وإبراهيم بن ناصر الفارسي وأسامة بن خميس بيت فدع، ومعاذ بن محمد العتبي وأكرم بن عاشور بيت شميعة وفيصل بن عبدالله المعمري ومحمد بن عبدالله الحارثي.

رقم آسيوي جديد للرماية

من جانب آخر، شارك مُنتخبنا الوطني للرماية ـ ممثَّلًا بالرامي عصام بن بدر البلوشي ـ في مسابقة البندقية 10 متر هوائي ضِمْن منافسات الرماية في دَوْرة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة وسط منافسة قويَّة من الرماة المشاركين، وأنهى المسابقة في زمنٍ قدره «624.5» نقطة محققًا رقمًا آسيويًّا جديدًا له وحلَّ في المركز الـ25 بمشاركة أكثر من 60 متنافسًا، حيث تأهَّل للتصفيات النهائية والمنافسة على الميداليات الحاصلين على المراكز الثمانية الأولى. وتتواصل اليوم منافسات الرماية بإقامة مسابقة الرماية البندقية الهوائية مختلط، وسيشارك من منتخبا الوطني للرماية الرامي عصام بن بدر البلوشي والرامية العنود بنت عبدالله الخليلية.

مشاركة محمد الشيدي

شارك الحكَم الدولي محمد بن سالم الشيدي في إدارة منافسات الرماية ضِمْن دَوْرة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي تقام في مركز فويانج بينهور الرياضي. وحَوْلَ المشاركة قال الشيدي: تمَّ اختياري من الاتحاد الآسيوي مع مجموعة من الحكَّام الدوليين الأكفاء في إدارة مِثل هذه الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية، حيث تمَّ تعييني كحكَم مسدَّس في المنافسات الفردية والجماعية وحتى يوم أمس أنهينا مسابقة المسدَّس السريع للرجال بداية من المنافسات الأوَّلية وحتى النهائي، وسأقوم بإدارة عدد من المسابقات في الأيام المقبلة، وهناك منافسة كبيرة بين المتسابقين، مشيرًا إلى الدَّوْرة تشهد تنظيمًا رائعًا على مختلف الجوانب والاهتمام بكافَّة التفاصيل مثل أماكن الإقامة والتنقلات.

العدوي لم يتأهل لنهائي السباحة

كما شارك صباح أمس السبَّاح عيسى بن سمير العدوي لاعب مُنتخبنا الوطني للسباحة في منافسات سباق 50 مترًا حرَّة، وحلَّ في المركز الثالث ضِمْن المجموعة الثالثة من التصفيات بزمن قدره 24 ثانية و33 جزءًا من الثانية، إلَّا أنَّه لم ينجح في التأهل إلى التصفيات النهائية من السباق، ويشارك السبَّاح عيسى العدوي غدًا الأربعاء في سباق 200 حرَّة، فيما يشارك السبَّاح عبدالرحمن بن يحيى الكليبي في سباق 100 متر فراشة.

وصول منتخب ألعاب القوى

يصل مساء اليوم إلى مدينة هانجتشو الصينية مُنتخبنا الوطني لألعاب الأثقال ويُمثِّله اللاعبون بركات بن مبارك الحارثي وعلي بن أنور البلوشي ومحمد بن عبيد السعدي وراشد بن هويشل العاصمي وخالد بن صالح الغيلاني وفاتك بن عبدالغفور بيت جعبوب وسالم بن صالح اليعربي وحسين بن محسن الفارسي.

أوَّل ميداليَّة للعرب

حصل العرب على أوَّل ميدالية في دَوْرة الألعاب الآسيوية، وذلك في رياضة «الجودو»، وافتتحت الإمارات المشاركة في الألعاب الآسيوية رصيد العرب بميداليتين فضية وبرونزية في رياضة الجودو بعد فوز بشيرلت خرولودوي، في وزن تحت 52 كيلوجرامًا وبايانمونخ نيرماندانخ، في منافسات وزن تحت 66 كيلوجرامًا.

وتُعدُّ ميدالية خرولودوي الأولى للإمارات على صعيد النساء في الجودو في تاريخ دَوْرات الألعاب الآسيوية، والثالثة في فئتَي الرجال والنساء، في المقابل، فاز الإماراتي وبايانمونخ نيرماندانخ، من أصول منغولية أيضًا، على منافسه الأوزبكستاني زبكي سردور نورلييف، في وزن تحت 66 كيلوجرامًا، لِيحصدَ الميدالية البرونزية.

ميداليَّات اليوم الأوَّل

تُوِّج الصيني شون وانج بذهبية سباق 200 متر سباحة حرَّة للرجال بزمن قدره 01:54.62 محطِّمًا رقمه الآسيوي القياسي السابق، فيما حصدت السبَّاحة الصينية يوفي جانج الميدالية الذهبية بعد فوزها بسباق 200 متر فراشة، ونال الياباني ريوما تاناكا الميدالية الذهبية في منافسات الجودو لأقلَّ من 66 كيلوجرامًا، وحقَّق الكوري الجنوبي وونجتاي جون ذهبية فردي الرجال في منافسات الخماسي الحديث – ليزر رن. وحقَّقت كوريا الجنوبية ميداليتها الذهبية الثانية بعد حصد يايون تشا المعدن النفيس في فردي تايكواندو البومساي للنساء، ومنح ينج وي يانج من الصين تايبيه بلاده أوَّل ميدالية ذهبية بتتويجه في الجودو تحت 60 كيلوجرامًا، وأهدى الكوري الجنوبي وانجين كور كانج بلاده أوَّل ذهبية في الدَّوْرة بعد تتويجه في فردي البومساي في رياضة التايكواندو.

وأهدت اليابانية ناتسومي تسونودا بلادها أوَّل ميدالية ذهبية في دَوْرة الألعاب الآسيوية في منافسات الجودو تحت 48 كيلوجرامًا، ومنحت الصينية زن تونج بلادها ذهبية رياضة الووشو – تايجيجيان في دَوْرة الألعاب الآسيوية، وتُوِّجت الصينية يوتنج هوانج بذهبية مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار للنساء. أحرزت الصينية مينجو تشانج تحرز ذهبية الخماسي الحديث – ليزر رن، كما تُوِّجت الصين بذهبية الخماسي الحديث لفِرق النساء، وفازت الصين بالميدالية الذهبية لمسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار للنساء محقِّقةً رقمًا قياسيًّا آسيويًّا جديدًا، وحقَّقت الصين الميدالية الذهبية في سباق تجديف الزوارق المزدوجة للرجال، كما حقَّقت الصين الميدالية الذهبية بسباق تجديف الزوارق المزدوجة للنساء. وحقَّقت الصين الميدالية الذهبية بمسابقة الووشو الاستعراضية للرجال، والميدالية الذهبية في سباق تجديف الزوارق المزدوجة خفيفة الوزن للرجال والميدالية الذهبية في سباق تجديف الزوارق المزدوجة خفيفة الوزن للنساء.