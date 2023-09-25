اليوم .. اجتماع لجنة المنتخبات والمدربين باتحاد اليد لمناقشة التحضيرات الخاصة لمعسكر المنتخب الأول بالبريمي

تعقد اليوم الثلاثاء لجنة المنتخبات والمدربين بالاتحاد العماني لكرة اليد اجتماعا لها برئاسة الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة وبحضور الاعضاء والجهاز الفني والاداري لمنتخبنا الوطني الاول لكرة اليد للصالات، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة التحضيرات الخاصة لمعسكر المنتخب الذي سيقام في محافظة البريمي خلال الفترة من 4الى 12 اكتوبر المقبل ويخوض خلاله 5 مباريات ودية منها مباراتان مع المنتخب الإماراتي يومي 6 و7 اكتوبر بمدينة العين الإماراتية بالإضافة إلى ثلاث مباريات مع أندية اماراتية وهي الشارقة واهلي دبي والجزيرة تكون أيضا بمدينة العين.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار برنامج إعداده للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التى ستقام خلال الفترة من 11 إلى 21 يناير 2024 بمملكة البحرين.

ويواصل حاليا منتخبنا الوطني للصالات تدريباته اليومية بالصالة الرئيسيه بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بقيادة المدرب الجزائري مراد بوسبت ومساعدة نبيل البلوشي والتى يتم خلالها تطبيق العديد من التمارين المختلفة وتعد المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب في معسكره بالبريمي فرصة أمام الجهاز الفني للوقوف على المستويات الفنية للاعبين ومدى تطبيقهم للتدريبات والتعرف على نقاط الضعف والقوة بهدف معالجتها مبكرا قبل الدخول في أجواء التصفيات. وتتكون قائمة منتخبنا حاليا من 21 لاعبا هم : سعيد بن حمد الحسني ونواف بن خالد الحسني وبشار بن يعقوب الهنائي ومحمد بن عادل الحسني وسعيد بن عيسى الحسني «مسقط « حذيفة بن سويد السيابي وعبدالله بن عادل البلوشي واسعد بن علي الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي ومحمد بن احمد الدغيشي وعبدالله بن احمد الرومي « البشائر « اسعد بن سعيد الحسني وطاهر بن احمد الحديدي وعبدالحكيم بن عبدالله السيابي وحمد بن سيف الدغيشي ومهند بن سعيد الزرافي ونصر بن خميس التمتمي « نادي عمان « محمود بن سعيد الوهيبي وعزان بن نجيب المعشري «اهلي سداب « وعبدالعزيز بن عبدالله السيابي « السيب « وحسن بن انور البلوشي « الجزيرة الاماراتي «.

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