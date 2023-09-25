اتحاد القوى ينظم حلقة عمل حول الاستكشاف والمتابعة بمراكز إعداد الرياضيين

نظم الاتحاد العماني لالعاب القوى حلقة تحت عنوان (الاستكشاف والمتابعة لمراكز إعداد الرياضيين لألعاب القوى) والمتخصصة لمدربي المراكز، حيث يحاضر في الحلقة الدكتور مراد فضلون خبير علوم الرياضة بالمديرية العامة للرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب من خلال تقديم الجانب النظري العملي لاختبارات الاستكشاف الرياضي والمتابعة الدورية لعمل المراكز.

وافتتحت الحلقة يوم امس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بحضور محمد بن طالب البلوشي عضو مجلس الإدارة والمشرف على مشروع مراكز إعداد الرياضيين لألعاب القوى، وتهدف للتعرف على آلية اختيار اللاعبين من المراحل الصغيرة واكتشاف افضل المواهب وفق معايير واسس، حيث يعمل الاتحاد العماني لالعاب القوى على ادخال مجموعة من اللاعبين في مختلف الالعاب من اجل تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية مستقبلا عبر مراكز اعداد الرياضيين لالعاب القوى.

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