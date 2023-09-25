تأهل 16 لاعبا إلى الدور الثاني من منافسات البطولة السنوية المفتوحة للبولينج

وسط مشاركة كبيرة

شهدت البطولة السنوية المفتوحة للبولينج منافسة مثيرة وجميلة مع انطلاقتها في الأدوار الرئيسية والتي تقام منافساتها على صالة مركز السيب للبولينج، وسط مشاركة كبيرة من الرجال والسيدات والذين يتنافسون على حصد المراكز الأولى والجوائز المالية التي تم رصدها من هذه البطولة والتي تأتي برعاية ودعم من قبل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وبتنظيم من اللجنة العمانية للبولينج.

وشهد اليوم الأول من منافسات البطولة في الأدوار الرئيسة تأهل ستة عشر لاعبا الى الدور الثاني من البطولة بعدما خاض الجميع ثلاثة أشواط مثيرة وجميلة استمرت لاكثر من اربع ساعات من التنافس بين اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة ومنهم لاعبو المنتخبات الوطنية الذين حرصوا على التواجد والاستفادة من هذه المشارك.

وكان الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للبولينج قد تابع احداث البطولة وتابع جميع لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني بهدف التقييم الفني حيث يستعد المنتخب الوطني بقيادة المدرب الكوري لي للمشاركة في منافسات بطولة العالم القادمة والمقررة بالكويت بداية الشهر القادم.

وتأهل الى دور الثاني من منافسات البطولة 16 لاعبا هم مصعب العدوي وتمكن من جمع عدد 623 نقطة من ثلاثة أشواط وجاء في المركز الثاني اللاعب سلطان الجابري والذي جمع عدد 608 نقطة واحتل المركز الثالث اللاعب علي المجيبي برصيد 599 نقطة واحتل المركز الرابع اللاعب عابد البلوشي وتمكن من جمع 592 نقطة واحتل المركز الخامس اللاعب محمد الهاشمي وجمع عدد 571 نقطة واحتل المركز السادس اللاعب موسى الميمني برصيد 565 نقطة وجاء سابعا اللاعب حسين الخروصي برصيد 562 نقطة وفي المركز الثامن جاء اللاعب حميد العامري برصيد 557 نقطة وفي المركز التاسع جاء معتز الرئيسي برصيد 556 نقطة فيما جاء في المركز العاشر اللاعب خالد بن عيسى برصيد 551 نقطة وفي المركز الحادي عشر جاء اللاعب محمود الحديدي برصيد 548 نقطة واحتل المركز الثاني عشر اللاعب صلاح اليوسفي وتمكن من جمع عدد 542 نقطة وفي المركز الثالث عشر جاء عمار البلوشي برصيد 540 نقطة واحتل المركز الرابع عشر اللاعب فايز. الحديدي برصيد 539 نقطة وفي المركز الخامس عشر جاء اللاعب يوسف البلوشي وحصد عدد 535 نقطة وجاء اخر المتأهلين اللاعب هيفر الحديدي وجمع عدد 535 نقطة.

وقال موسى الميمني عضو اللجنة العمانية للبولينج واحد المشاركين في منافسات البطولة بان الأجواء كانت جميلة وتنافسية من جميع اللاعبين واللاعبات ومثل هذه البطولات توجد تنافسا جيدا وترفع المستوى الفني للاعبين ونقدم الشكر الى الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على دعمها ورعايتها لهذه البطولة؛ حيث ابدى الجميع سعادته باقامة البطولة والتي تقام بشكل مستمر وتم رصد لها جوائز مالية جيدة لاصحاب المراكز الأولى.

وقال اللاعب محمود الحديدي احد اللاعبين المخضرمين في السلطنة بان البطولة بدأت بنجاح كبيرة من خلال المشاركة الكبيرة من مختلف اللاعبين الممارسين لهذه اللعبة والجميع يحرص على التواجد في مثل هذه البطولات التي تسهم وبشكل كبير في تطوير مستويات اللاعبين وكذلك تطوير اللعبة بشكل كبير حيث هناك تزايد عدد كبير من اللاعبين واللاعبات لهذه الرياضة والدليل الاعداد الكبيرة التي تشارك في مختلف البطولات التي تنظمها اللجنة العمانية.