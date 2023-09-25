نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد مدة غياب بنزيما عن الاتحاد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفقد نادي الاتحاد السعودي خدمات مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، الفرنسي كريم بنزيما، خلال الأيام المقبلة وذاك بعد تعرضه للإصابة.

إصابة كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة

وأكدت صحيفة الرياضية أن كريم بنزيما، سوف يغيب عن صفوف الاتحاد السعودي لمدة 10 أيام بسبب إصابة عضلية.

ويغيب كريم بنزيما عن الاتحاد بداية من مباراة الخلود في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وبخلاف لقاء الغد، فإن بنزيما سوف يغيب عن مواجهتين، وذلك أمام الفيحاء الجمعة المقبل ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، وسباهان الإيراني الإثنين المقبل في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يخضع كريم بنزيما إلى اختبارات وفحوصات بدنية لتحديد مشاركته أمام الاهلي خلال لقاء الديربي المقرر 6 أكتوبر المقبل في قمة مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.

