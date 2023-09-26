نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. ماهو ترتيب هالاند في صراع الهدافين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي مباريات البريميرليج من أجل متابعة نجومهم الذين يتنافسون على لقب هداف الدوري الإنجليزي في كل موسم.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

نجح المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في زيادة رصيده من الأهداف حتى الآن، حيث نجح في تسجيل ثالث أهدافه في مرمى ويستهام يونايتد ويطمح في زيادة رصيده من الأهداف والمنافسة على لقب الهداف في الموسم الحالي.

توج النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد ٣٦ هدف ومازل يحتل صدارة جدول الهدافين في الموسم الحالي برصيد ٨ أهداف.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..

١ - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - ٨ أهداف

٢ - سون هيونج مين - توتنهام - ٥ أهداف

٣ - براين مبيومو - برينتفورد - ٤ أهداف

٤ - إيفان فرجسون - برايتون - ٤ أهداف

٥ - جارود بوين - ويستهام يونايتد - ٤ أهداف

٦ - اودوسون إدوارد - كريستال بالاس - ٤ أهداف

٧ - ويلسون - نيوكاسل يونايتد - ٤ أهداف

٨ - بوكايو ساكا - آرسنال - ٣ أهداف

٩ - محمد صلاح - ليفربول - ٣ أهداف

١٠- داروين نونيز - ليفربول - ٣ أهداف