نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يطالب بالتحقيق مع أوسوريو.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، طلبًا إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك بشكل مؤقت، بالتحقيق مع خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الحالي للفريق.

يأتي ذلك التحقيق، بسبب تصرفاته على مدار الفترة الماضية في ظل التغييرات التي يقوم بها في التشكيل والقرارات الفنية التي يقوم بها.

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأخطاء واضحة للجميع، وأطالب الدكتور عماد البناني واللجنة الثلاثية في وجود مدحت عبد الهادي وعبد الواحد السيد، وتُحقق مع أوسوريو وتقوله ليه بتبدأ بلاعيبة صغيرة وتحرقهم، وليه بتلاعب لاعيبة عندها أخطاء متكررة".

وأضاف: "ليه حسام عبد المجيد يبدأ الماتش وهو مش جاهز بدنيا، بصراحة أوسوريو اتغير ومش هو نفس الراجل اللي جه مسك الزمالك من الأول".

واختتم: "لازم أوسوريو يعرف إن في ناس تحاسبه وعشان كدة لازم يتم التحقيق معاه".