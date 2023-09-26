ماهي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد مايوركا في الدوري الإسباني؟

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أحمد جودة - القاهرة -

يعرض لكم موقع "الفجر الرياضي"، القنوات الناقلة للمواجهة القوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره فريق ريال مايوركا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني.



موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة برشلونة مع نظيره فريق ريال مايوركا، مساء اليوم الثلاثاء وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني، هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا عبر قناة beIN Sports Premium1HD.